Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 28.02.2021

Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 28.02.2021



Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 28.02.2021 3,05 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,60 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 14,75% unter dem Inventarwert vom 28.02.2021. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Zum Portfolio:



Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 28. Februar 2021 sind (geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse):



MAN SE,

Freenet AG,

GK Software SE,

Rocket Internet SE,

Allerthal-Werke AG,

Weleda AG PS,

Kabel Deutschland Holding AG,

Lotto24 AG,

ZEAL Network SE,

RM Rheiner Management AG.



Freenet AG: Das Geschäftsjahr 2020 wurde erfolgreich abgeschlossen, der Abonnenten-Kundenstamm erreichte mehr als 8,6 Mio. Vertragskunden. Insbesondere die Anzahl der Postpaid- und waipu.tv-Kunden wuchs jeweils stark. Die Dividende je Aktie soll 1,50 EUR plus 0,15 EUR Sonderdividende betragen, ebenfalls startet ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 135 Mio. EUR. Der Verschuldungsfaktor bezogen auf das EBITDA sank deutlich auf 1,7.



1&1 Drillisch AG: Drillisch baut die Zusammenarbeit mit 1&1 Versatel und Deutsche Telekom aus und nimmt das verbesserte National Roaming-Angebot von Telefónica an. Die EBITDA-Prognose für 2021 liegt mit 650 Mio. EUR um 50 Mio. EUR höher als erwartet.



K+S AG: Die Scherzer & Co. AG hat den Kurseinbruch zur Aufstockung genutzt. Die DPR wird den Wertminderungsbedarf in den Abschlüssen 2019 und H1 2020 überprüfen. Parallel dazu steigen die Kalipreise weiter deutlich an.

Seite 2 ► Seite 1 von 3