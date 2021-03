Wechsel im Vorstand der Bayerische ProKunde AG

München (ots) - Zum Jahreswechsel veränderte sich die Besetzung des Vorstands

der Bayerische ProKunde AG, einer Tochtergesellschaft der Versicherungsgruppe

die Bayerische.



Jürgen Reinhardt scheidet aus Altersgründen aus dem Vorstand aus. Er gehörte dem

Vorstand seit Gründung der Gesellschaft 2018 an. Nachfolger von Jürgen Reinhardt

ist Armin Greisinger. Er übernimmt das Amt zusätzlich zu seinen Aufgaben als

Leiter des Konzerncontrollings der Bayerischen. Gleichzeitig ist Herr Greisinger

auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der asspario Versicherungsdienste AG. Neben

Armin Greisinger gehört weiterhin Maximilian Buddecke, der in Personalunion

Leiter des Partner- und Kooperationsvertriebs der Bayerischen ist, dem Vorstand

der ProKunde AG an.







konkret voran treiben zu dürfen, reizt mich sehr. Die Bayerische ist hier

absolut offen für neue Beteiligungen und daran interessiert, Dritte als

Kooperationspartner für die eigenen unternehmerischen Aktivitäten zu gewinnen",

führt Armin Greisinger dazu aus.



"Armin Greisinger mit seiner großen Erfahrung im Riskmanagement und seiner

vieljährigen Erfahrung als Leiter Konzerncontrolling ist hier die optimale Wahl,

um die Herausforderungen in der Zukunft zu meistern. Insbesondere seine

vielfältigen Erfahrungen im M&A-Bereich qualifizieren ihn für diese Position.

Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen sympathischen Experten aus den eigenen

Reihen für diese Herausforderung gewinnen konnten", sagt Martin Gräfer,

Aufsichtsratsvorsitzender der ProKunde AG und Vorstand der Bayerischen. "Bei

Jürgen Reinhardt bedanken wir uns für seine engagierte Mitarbeit im Vorstand der

Gesellschaft und seine wichtigen Impulse. Jürgen Reinhardt kam vor über 20

Jahren zur Bayerischen und hat als Leiter des Exklusivvertriebs wesentlich zur

erfolgreichen Entwicklung und Modernisierung des Vertriebs der Bayerischen

beigetragen. Für seine Zukunft als Pensionär wünschen wir ihm alles erdenklich

Gute."



Die Versicherungsgruppe die Bayerische gründete die Tochtergesellschaft ProKunde

AG im Jahr 2018, um ihre Vertriebsaktivitäten in der neuen Gesellschaft zu

bündeln. Sie prüft regelmäßig neue Beteiligungsofferten und interessante,

innovative Geschäftsmodelle. 2020 konnte die ProKunde AG um zwei neue

Beteiligungen ausgebaut werden. Die primäre Aufgabe der ProKunde AG liegt bei

der Steigerung von Unternehmenswerten der Beteiligungen sowie der Verbreiterung

des Marktzuganges für die Bayerische. In diesem Zuge verbindet die ProKunde AG

die Aktivitäten der Tochterfirmen und der Bayerischen. Darüber hinaus ist sie

bei vielen M&A Deals beteiligt.



Pressekontakt:



Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische

Sabine Bader, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,

Telefon (089) 6787-8238,

E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/4851471

OTS: die Bayerische





"Den weiteren Aufbau der dritten unternehmerischen Säule der Bayerischen hierkonkret voran treiben zu dürfen, reizt mich sehr. Die Bayerische ist hierabsolut offen für neue Beteiligungen und daran interessiert, Dritte alsKooperationspartner für die eigenen unternehmerischen Aktivitäten zu gewinnen",führt Armin Greisinger dazu aus."Armin Greisinger mit seiner großen Erfahrung im Riskmanagement und seinervieljährigen Erfahrung als Leiter Konzerncontrolling ist hier die optimale Wahl,um die Herausforderungen in der Zukunft zu meistern. Insbesondere seinevielfältigen Erfahrungen im M&A-Bereich qualifizieren ihn für diese Position.Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen sympathischen Experten aus den eigenenReihen für diese Herausforderung gewinnen konnten", sagt Martin Gräfer,Aufsichtsratsvorsitzender der ProKunde AG und Vorstand der Bayerischen. "BeiJürgen Reinhardt bedanken wir uns für seine engagierte Mitarbeit im Vorstand derGesellschaft und seine wichtigen Impulse. Jürgen Reinhardt kam vor über 20Jahren zur Bayerischen und hat als Leiter des Exklusivvertriebs wesentlich zurerfolgreichen Entwicklung und Modernisierung des Vertriebs der Bayerischenbeigetragen. Für seine Zukunft als Pensionär wünschen wir ihm alles erdenklichGute."Die Versicherungsgruppe die Bayerische gründete die Tochtergesellschaft ProKundeAG im Jahr 2018, um ihre Vertriebsaktivitäten in der neuen Gesellschaft zubündeln. Sie prüft regelmäßig neue Beteiligungsofferten und interessante,innovative Geschäftsmodelle. 2020 konnte die ProKunde AG um zwei neueBeteiligungen ausgebaut werden. Die primäre Aufgabe der ProKunde AG liegt beider Steigerung von Unternehmenswerten der Beteiligungen sowie der Verbreiterungdes Marktzuganges für die Bayerische. In diesem Zuge verbindet die ProKunde AGdie Aktivitäten der Tochterfirmen und der Bayerischen. Darüber hinaus ist siebei vielen M&A Deals beteiligt.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeSabine Bader, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8238,E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/4851471OTS: die Bayerische