Frankfurt am Main (ots) - LILLYDOO green erhält das ClimatePartner-Label und

zeigt damit seine kontinuierliche Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit.



Seit Dezember 2020 unterstützt LILLYDOO green (https://www.lillydoo.com/de/produ

kte-lillydoo-green?utm_source=press&utm_medium=mailing&utm_campaign=climateneutr

almailing&utm_term=nl&utm_content) Familien beim umweltbewussten Windelwechsel.

Nun hat die Windellinie gemeinsam mit ClimatePartner einen weiteren Meilenstein

auf dem Weg in eine grünere Zukunft erreicht: Die LILLYDOO green Windeln und

ihre Verpackung sind vollständig klimaneutral und tragen künftig das offizielle

ClimatePartner-Label.





Klimaneutral - was heißt das genau?Das Ziel von LILLYDOO green ist es, den Einfluss auf Umwelt und Klima so geringwie möglich zu halten. Das erreicht die grüne Windellinie, indem sie ihrenverbleibenden ökologischen Fußabdruck in Kooperation mit ClimatePartnerausgleicht. Dazu wird die bei Herstellung, Versand und Entsorgung verursachteMenge an CO2 berechnet und über Klimaschutzprojekte kompensiert.LILLYDOO green engagiert sich dabei für den Erhalt des Regenwaldes in Parà,Brasilien. Das Ziel der Kooperation mit ClimatePartner ist es, das AmazonasGebiet nicht nur als langfristiges CO2 Reservoir, sondern auch als artenreichenLebensraum für Mensch und Tier zu bewahren. Zum Projekt gehört deshalb neben demSchutz vor Abholzung auch die gezielte Unterstützung der lokalen Bevölkerung. InKooperation mit ClimatePartner fördert LILLYDOO green über das Projekt zumBeispiel den Handel mit Açaí Früchten, der für die einheimischen Familien einewichtige Einkommensquelle darstellt und hilft, Bildungsangebote vor Ort zuentwickeln.Das ClimatePartner-Label Klimaneutrales Produkt bestätigt, dass alle CO2Emissionen aus Produktion, Transport und Entsorgung von LILLYDOO green berechnetund über das anerkannte Klimaschutzprojekt (zertifiziert nach Verified CarbonStandard (VCS) und Social Carbon (SC)) ausgeglichen wurden. Transparenz undNachvollziehbarkeit ist LILLYDOO dabei besonders wichtig: Über den QR-Code desLabels oder über die individuelle ClimatePartner ID 14752-2007-1001(https://fpm.climatepartner.com/tracking/14752-2007-1001/de) haben alleInteressierten jederzeit die Möglichkeit, mehr über das Klimaschutzprojekt inBrasilien zu erfahren und zu sehen, wie viel CO2 LILLYDOO green bereitskompensiert hat.LILLYDOO green zeigt, wie umweltschonendes Wickeln funktioniertLILLYDOO green bietet Eltern eine umweltschonende Windelalternative, ohne dasssie Kompromisse in Sachen Hautfreundlichkeit und Saugkraft eingehen müssen. DerBabypflegeexperte setzt dabei auf vier starke Säulen:- Plastikneutralität : In Zusammenarbeit mit Plastic Bank® sammelt LILLYDOOgreen 10% mehr Plastik aus der Umwelt, als im Produkt verwendet wird undgleicht den Plastikanteil so positiv aus.- Verwendung umweltschonender Materialien: LILLYDOO greensetzt auf eineinnovative, FSC® zertifizierte Papierverpackung und ungebleichten Zellstoff imWindelkern- Grüner Versand: Das LILLYDOO green Abo wird in Kooperation mit ClimatePartnerCO2 neutral nach Hause geliefert.- NEU: Klimaneutrales Produkt: In Kooperation mit ClimatePartner sind dieLILLYDOO green Windeln und ihre Verpackung jetzt auch komplett klimaneutral.