Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet Norske Skog-Anleihe 2021/26 (A3KL8G)

Norske Skog-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CKECK: Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 550 bps; Euribor floor 0%) der Norske Skog ASA mit einem Emissionsvolumen von 150 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro hat eine fünfjährige Laufzeit (02.03.2021 bis 02.03.2026). zu 101,10% und ab 02.09.2025 zu 100,55% des Nennbetrages verankert. Die Anleihe ist nach norwegischem Recht begeben und notiert am Open Market der Börse Frankfurt.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 02.03.2024 zu 102,20%, ab 02.03.2025.

Norske Skog-Gruppe

Norske Skog ist ein weltweit führender Hersteller von Publikationspapier mit starken Marktpositionen und Kundenbeziehungen in Europa und Australasien. Die Norske Skog-Gruppe betreibt vier Fabriken in Europa, von denen zwei nach geplanten Umbauprojekten Recyclingkarton produzieren werden. Darüber hinaus betreibt die Gruppe zwei Publikationspapierfabriken und eine Granulatanlage in Australasien. Norske Skog strebt eine weitere Diversifizierung seiner Aktivitäten an und will seine Umwandlung in ein wachsendes und margenstarkes Unternehmen durch eine Reihe von vielversprechenden Faserprojekten fortsetzen. Die Gruppe beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter in fünf Ländern und hat ihren Hauptsitz in Norwegen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

