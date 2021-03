Arasan gibt die sofortige Verfügbarkeit seiner MIPI C-PHY / D-PHY Combo IP für SoC Designs auf TSMC 22nm Prozess bekannt

SAN JOSE, Kalifornien, 1. März 2021 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für mobile und automobile SoCs, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seiner MIPI C-PHY / D-PHY Combo IP bekannt, die Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbps auf TSMC 22nm Prozesstechnologie für SoC-Designs unterstützt. Die MIPI C-PHY / D-PHY Combo IP ist nahtlos in die Arasan eigenen CSI Tx, CSI Rx, DSI Tx und DSI Rx als Teil der Total MIPI Imaging und Display IP-Lösung integriert. Arasan verzeichnet einen signifikanten Anstieg des Einsatzes seines C-PHY in Display-Anwendungen zusammen mit seiner DSI IP.

Arasans C-PHY / D-PHY IP ist sowohl für TSMC 22nm Ultra-Low-Leakage (22ULL) als auch 22nm Ultra-Low-Power (22ULP) Prozesse verfügbar. Es ist auch als eigenständige D-PHY IP verfügbar, die mit v1.2 konform ist und auf 2,5Ghz arbeitet.

Arasan ist seit 2005 Mitglied der MIPI Association und wir haben bereits über eine Milliarde Chips mit unserer MIPI-IP ausgeliefert. Unsere MIPI C-PHY/D-PHY IP, die sich auf unserem eigenen Testchip auf TSMC 28nm Prozess bewährt, wurde seit 2016 von mehreren Kunden lizenziert und zusammen mit seiner CSI IP und DSI IP mit 3rd Party VIP als Total IP Solution validiert. Unsere MIPI-, CSI-, DSI-, D-PHY-IP und C-PHY-IP werden auch in Konformitäts- und Produktionstestern eingesetzt, was die Qualität und Konformität der Arasan-IP weiter bestätigt.

Die MIPI C-PHY / D-PHY IP ist auch standardmäßig auf 40nm, 28nm, 16nm und 12nm Prozesstechnologien verfügbar. Für den TSMC 16nm Prozess ist die IP konform zu Automotive Grade 1 verfügbar.

Ein C-PHY / D-PHY / C-PHY Combo HDK basierend auf Arasans ASIC für TSMC 28nm Prozess ist auch für Lizenznehmer von Arasans D-PHY IP oder C-PHY IP verfügbar, um ihre Display- oder Imaging-Produkte vor der Produktion zu prototypisieren. Kunden können mit Vertrauen in unsere MIPI C-PHY / D-PHY IP lizenzieren, da sie wissen, dass sie mit dem echten Silizium auf dem TSMC 28nm Prozess prototypisieren können, das in MIPI Compliance Testern verwendet wird, um die Einhaltung der MIPI CSI, DSI, C-PHY / D-PHY und C-PHY Standards zu testen. We are Compliance!

Arasan Chip Systems, ein beitragendes Mitglied der MIPI Association seit 2005, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff Mobile hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist - angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre über Smartphones und Tablets der 2000er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und IoTs. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von „Mobile" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.

Mehr als eine Milliarde Chips wurden mit Arasan-IP ausgeliefert, darunter an alle Top-10-Halbleiterunternehmen.

https://youtu.be/Aujzo43tyTc

