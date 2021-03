Cloud-Gaming Tiekom setzt auf Gaming-Plattform von ALSO

- Spanische Tiekom nutzt Cloud-Gaming-Technologie, um Abonnenten interaktive Unterhaltung zu bieten

- Videospiele können von jedem Gerät mit Internetverbindung ohne Downloads und in Echtzeit aufgerufen werden



Tiekom, Anbieter von Kommunikations- und Content-Services, hat mit LudiumLab, Experte für die Entwicklung von Technologien für interaktive Streaming-Dienste und ALSO-Technologiepartner, sowie einem weiteren Partner eine Vereinbarung über den ersten integrierten Cloud-Gaming-Service für Tiekom-Nutzer in Spanien unterzeichnet. Sie eröffnet Tiekom-Kunden Zugang zu den neuesten Trends in der Welt der Videospiele und interaktiver Unterhaltung, mit einem Portfolio von mehr als 100 Videospielen in der Cloud.

Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business von ALSO, erklärt: "Cloud-Gaming ist seit Jahren auf unserem Radar als einer der interessantesten und wachstumsstärksten Märkte. Es gibt bereits mehr als 200 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt, die verschiedene Videospiel-Dienste in der Cloud nutzen. Die Cloud-Gaming-Branche wird derzeit auf 1 Milliarde Dollar geschätzt und soll bis 2025 8 Milliarden erreichen. Die verstärkte Nachfrage nach Unterhaltungsmöglichkeiten im vergangenen Jahr hat der Branche einen weiteren Schub gegeben."

Juan José Martín, CEO von Ludium Lab, ergänzt: "Nach Meinung von Experten wird Cloud Gaming den Konsum von Videospielen, wie wir ihn heute kennen, grundlegend verändern. Bei Ludium Lab entwickeln wir seit mehr als acht Jahren unsere eigene, interaktive Streaming-Technologie, was uns ein hohes Maß an Wissen über dieses Modell und unsere eigene Gaming-Plattform in der Cloud verschafft hat. Wir freuen uns, dass wir für das Cloud-Gaming-Angebot von Tiekom die beste Technologie auf dem Markt zur Verfügung stellen können."