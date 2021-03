Anlegerverlag SLM Solutions sprengt heute alle Grenzen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.03.2021, 17:32 | 57 | 0 | 0 01.03.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt SLM Solutions den heutigen Handelstag. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund sechs Prozent aufwarten. Mittlerweile wechseln die Papiere für 18,32 EUR den Besitzer. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieser Tiefpunkt liegt bei 16,42 EUR. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten. Investoren, die für SLM Solutions bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen. Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.



