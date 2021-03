---------------------------------------------------------------------------

München, 1. März 2021 - Der Vorstand der CANCOM SE hat heute beschlossen, dem Aufsichtsrat der Gesellschaft einen Dividendenvorschlag in Höhe von 0,75 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 zu machen (Vorjahr: 0,50 Euro pro Aktie). Die Entscheidung, den Dividendenvorschlag im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen, berücksichtigt die positive Geschäftsentwicklung der CANCOM SE im Jahr 2020.



Mitteilendes Unternehmen:

CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München

ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX, MDAX, Prime Standard)



Kontakt/Mitteilende Person:

Sebastian Bucher, Manager Investor Relations

+49 (0)89 540545193

sebastian.bucher@cancom.de



---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Mit der Entscheidung, die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent zu erhöhen, will der Vorstand der CANCOM SE eine angemessene Beteiligung der Aktionäre an der positiven Unternehmensentwicklung des Geschäftsjahres 2020 sicherstellen. 'Insbesondere im vierten Quartal 2020 haben wir gezeigt, dass CANCOM mit seinem Portfolio zur richtigen Zeit im richtigen Markt ist', erklärt Rudolf Hotter, CEO von CANCOM. 'Wir konnten trotz Corona das Geschäftsjahr 2019 im Umsatz und Ergebnis übertreffen und im vierten Quartal dank starker Service-Umsätze die beste Marge der Unternehmensgeschichte erzielen.' Der CANCOM CEO sieht sich in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens bestätigt. 'Mit unserem breiten Managed-Service-Geschäft und dem wachsenden As-a-Service-Portfolio sind wir für die Zukunft bestens gerüstet', so Hotter.