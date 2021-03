Abivax ernennt Dr. med. Sophie Biguenet zum Chief Medical Officer

Dr. Sophie Biguenet tritt zum 1. März in das Unternehmen ein

Als CMO verantwortet Sophie Biguenet Abivax' prioritäres klinisches Entwicklungsprogramm mit ABX464 zur Behandlung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen (CED) und dessen zügige Überführung in die Phase 3 in 2021



PARIS, Frankreich, 1. März 2021 - 18:00 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um neuartige Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gibt die Ernennung von Dr. Sophie Biguenet zum Chief Medical Officer zum 1. März 2021 bekannt. Dr. Biguenet verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der akademischen Forschung und der biopharmazeutischen Industrie und wird ihre Tätigkeit im Hauptfirmensitz des Unternehmens in Paris aufnehmen. Dr. Biguenet kann eine beeindruckende Bilanz in der internationalen klinischen Entwicklung vorweisen, darunter die erfolgreiche Registrierung mehrerer neuer Arzneimittel in verschiedenen Indikationsgebieten, wie Immunologie, Virologie und Lebererkrankungen. In ihrer neuen Rolle folgt sie Dr. med. Jean-Marc Steens nach, der nach sechs Jahren als CMO von Abivax in den kommenden Monaten in den geplanten Ruhestand treten wird. Während seiner Zeit bei Abivax war Dr. Steens aktiv an der erfolgreichen Überführung der Leitsubstanz ABX464 in die späte klinische Entwicklungsphase zur Behandlung von chronisch entzündlichen Erkrankungen beteiligt.

Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von Abivax, sagte: "Wir freuen uns sehr, Sophie Biguenet bei Abivax begrüßen zu dürfen. Ihre umfassende Erfahrung und Kompetenzen werden dem Unternehmen zugutekommen, um die klinischen und medizinischen Entwicklungen auch in Zukunft erfolgreich voranzutreiben. Die kommenden Monate werden für die strategische Ausrichtung von Abivax von großer Bedeutung sein. Im zweiten Quartal 2021 erwarten wir Topline-Ergebnisse aus drei unserer mit ABX464 durchgeführten klinischen Programme. Diese umfassen die Ergebnisse der Phase-2b-Induktionsstudie zur Behandlung von Colitis ulcerosa, die Daten aus der Phase-2a-Induktionsstudie zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und die Resultate der Phase-2b/3-Studie zur Behandlung von Hochrisiko-Covid-19-Patienten. Ich möchte an dieser Stelle Jean-Marc für seine Bereitschaft danken, zur Gewährleistung einer reibungslosen Übergabe, vor allem in Bezug auf die Auswertung und Präsentation der anstehenden Studienergebnisse, weiterhin voll für Abivax zur Verfügung zu stehen, was in dieser für das Unternehmen so kritischen Phase äußerst wichtig ist."