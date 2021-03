Das internationale Geschäft von CDK Global wird zu Keyloop

London (ots/PRNewswire) - Ein neuer Name, ein neuer Eigentümer, eine neue

Führung und das Engagement von Keyloop für dynamische Innovation



Francisco Partners (FP) hat heute die Übernahme von CDK Global International,

einem ehemaligen Geschäftsbereich von CDK Global (NASDAQ: CDK) für 1,45

Milliarden Dollar abgeschlossen ( https://www.franciscopartners.com/news ). CDK

Global International wird zukünftig unter dem Namen Keyloop als unabhängiges

Unternehmen weitergeführt.



Die Übernahme durch FP, eine führende globale Investmentgesellschaft, die auf

Unternehmen in der Technologiebranche spezialisiert ist, spiegelt ihre

Überzeugung wider, dass Keyloop einzigartig positioniert ist, um die Akteure im

Automobilsektor, sowohl Händler als auch OEMs, bei der Bewältigung der großen

Veränderungen im kommenden Jahrzehnt zu unterstützen, die den Automobilhandel

verändern werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tom Kilroy tritt mit sofortiger Wirkung als neuer CEO bei Keyloop ein. NeilPackham, ehemaliger CEO von CDK Global International, wird das Unternehmenweiterhin in beratender Funktion unterstützen, wenn es sich weiterentwickelt.Tom Kilroy kommt von FP, wo er ein Operating Partner war. Davor war er ChiefOperating Officer von Finastra, einem Fintech-Unternehmen mit über 10.000Mitarbeitern und einem Umsatz von ~$2 Milliarden. Er bringt umfassendeErfahrungen mit Best-Practices aus globalen Technologieunternehmen mit, dieunternehmenskritische Software bereitstellen.Keyloop beabsichtigt, schnell und entschlossen zu handeln, um seine Mission zuerfüllen, das Autokauf- und -besitz-Erlebnis in Partnerschaft mit Händlern undOEMs zu verändern. Mit der Entwicklung von vernetzten Autos, neuenEinzelhandelsmodellen und einem stark gestiegenen digitalen Engagement verändertsich der Automobilhandel immer schneller. Keyloop ist bereit, eine zentraleRolle in dieser Entwicklung zu spielen.Tom Kilroy kommentiert die heutigen Ankündigungen:"Keyloops starke Leistung, die beeindruckende Geschichte und die brillantenMitarbeiter sind die Schlüsselattribute, die das Unternehmen so attraktivmachen. FP hat Keyloop nicht nur übernommen, weil wir das überlegeneProduktportfolio von Keyloop erkannt haben, sondern auch dasInnovationspotenzial in einer der wichtigsten und sich schnell entwickelndenBranchen der Welt"."Wir haben alle gesehen, wie Technologie-Player neue Standards füraußergewöhnliche digitale Einzelhandelserlebnisse gesetzt haben. Jetzt beginnenauch die Automobilkunden, dies zu fordern. Wenn Händler die nächste Generationvon Autokäufern ansprechen und bedienen wollen, muss die digitale Transformationganz oben auf ihrer Agenda stehen, und Keyloop wird der Partner sein, der ihnen