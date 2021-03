Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Dann damit kostet Hugo Boss damit so viel wie noch in diesem Monat. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 32,21 EUR austariert. Die Spannung bei Hugo Boss ist also kaum zu überbieten.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn demnach sind für Hugo Boss Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 25,22 EUR eingependelt hat. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

