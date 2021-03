DGAP-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e): Personalie

Sixt SE: Langjähriger Vorstandsvorsitzender Erich Sixt scheidet nach der HV 2021 aus Vorstand aus und will anschließend Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen; Alexander und Konstantin Sixt werden Co-CEOs



01.03.2021 / 19:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pullach, 1. März 2021 - Der langjährige Vorstandsvorsitzende Erich Sixt wird nach über 50 Jahren der Unternehmensführung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Vorstandsmandat bei der Sixt SE zum Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung am 16. Juni 2021 im Alter von 76 Jahren beenden. Der Aufsichtsrat hat der Auflösung seines Vorstandsvertrags zu diesem Datum heute zugestimmt. Anschließend möchte Erich Sixt in den Aufsichtsrat wechseln und dort den Vorsitz übernehmen. Zu diesem Zweck wird er für eine Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats durch die diesjährige Hauptversammlung kandidieren. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Joussen wird nach Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat der Sixt SE ausscheiden.



Zu Nachfolgern von Erich Sixt in der Konzernleitung hat der Aufsichtsrat heute mit Wirkung zum 17. Juni 2021 seine Söhne Alexander Sixt und Konstantin Sixt zu gemeinsamen Vorstandsvorsitzenden und Co-CEOs der Sixt SE bestellt. Konstantin Sixt trat 2005, Alexander Sixt 2009 in das Unternehmen ein. Beide sind seit 2015 Mitglieder des Vorstands der Sixt SE und haben den Erfolg sowie das starke Wachstum des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Mit Alexander und Konstantin Sixt wird die vierte Generation der Familie Sixt die Unternehmensleitung übernehmen.







Kontakt:

Nicole Schillinger

Head of Investor Relations

Sixt SE

Tel.: +49 (0)89 74444-5104

