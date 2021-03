---------------------------------------------------------------------------

Schaltbau Holding AG: Abschluss einer Vereinbarung zur Vorabplatzierung sowie geplantes Bezugsangebot von Pflichtwandelanleihen

München, 1. März 2021 - Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] (nachfolgend auch "Schaltbau" oder die "Gesellschaft") hat heute mit den Investoren der AiC-Gruppe unter der Führung von Luxempart, Active Ownership Gruppe, Shareholder Value Management und Teslin Capital Management (Manager der Midlin und Gerlin Fonds) eine Vereinbarung zur Vorabplatzierung ("Pre-Placement Agreement") abgeschlossen. Darin haben sich die Investoren verpflichtet, sämtliche Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht am Laufzeitende ("Pflichtwandelanleihen") im Volumen von EUR 60 Mio. zu erwerben, die Schaltbau im April 2021 zu begeben beabsichtigt, soweit diese nicht von den Aktionären der Gesellschaft in Ausübung ihrer Bezugsrechte bezogen werden und den in dem Pre-Placement-Agreement vereinbarten Ausstattungsmerkmalen entsprechen.



Durch den Abschluss des Pre-Placement-Agreements und die beabsichtigte Begebung der Pflichtwandelanleihen sichert die Gesellschaft die Finanzierung für das geplante neue Produktionswerk in Velden am Hochtechnologiestandort Bayern sowie etwaige Akquisitionen im Rahmen des geplanten profitablen Unternehmenswachstums frühzeitig ab. Darüber hinaus soll der Emissionserlös zur Verringerung der Nettoverschuldung beitragen.



Zu diesem Zweck beabsichtigt Schaltbau, ihren Aktionären im Zeitraum vom 1. bis 16. April 2021 Pflichtwandelanleihen im Volumen von EUR 60 Mio. zum Bezug anzubieten, deren vollständige Platzierung durch das Pre-Placement Agreement bereits abgesichert ist. Der anfängliche Wandlungspreis, zu dem die Inhaber der Pflichtwandelanleihen diese in Aktien der Gesellschaft wandeln können, wird EUR 29,00 betragen. Die Pflichtwandelanleihen werden zum Nominalwert von 100 % mit einer Stückelung von jeweils EUR 1.000,00 ausgegeben, mit einem Nominalzinssatz in Höhe von 0,5 % p.a. verzinst und am 30. September 2022 endfällig sein.