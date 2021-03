Lu Bolden von Verimatrix spricht auf dem SportsPro OTT Summit USA über die neuesten Trends der Videopiraterie

Aufsichtsrechtliche Meldungen:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Chief Revenue Officer Lu Bolden am Donnerstag, den 4. März, von 10:30 bis 11:45 Uhr PST an einer virtuellen Podiumsdiskussion im Rahmen des diesjährigen SportsPro OTT Summit USA teilnehmen wird.

Die Podiumsdiskussion mit dem Titel „Taking on Piracy in 2021“ wird von Chris Kuelling, Executive Director der International Broadcaster Coalition Against Piracy, moderiert und umfasst folgende weitere Redner: