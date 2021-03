Ehemaliger Co-CEO von SAP Jim Snabe wird Mitglied des Vorstands von C3 AI

C3 AI (NYSE: AI), ein führender Anbieter von KI-Unternehmenssoftware, hat heute bekanntgegeben, dass der Veteran der Softwarebranche Jim H. Snabe Mitglied des Vorstands von C3 AI geworden ist.

Die bedeutende Karriere von Herrn Snabe umfasst mehr als drei Jahrzehnte in der Informationstechnologiebranche, darunter als ehemaliger Co-CEO von SAP, einem der weltweit führenden Unternehmen für ERP-Software. Herr Snabe ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender des deutschen Industriegiganten Siemens AG sowie Vorstandsvorsitzender von A.P. Møller – Mærsk A/S, dem weltweit größten Speditions- und Transportunternehmen mit Sitz in Dänemark. Herr Snabe ist Mitglied des Kuratoriums des gemeinnützigen Weltwirtschaftsforums mit Sitz in der Schweiz. Vor seiner Mitgliedschaft im Vorstand von C3 AI war Herr Snabe leitender Berater von C3 AI CEO Tom Siebel.