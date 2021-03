Die m:Access-notierte CPU Softwarehouse meldet eine neue Kooperation: Man sei mit ASTAgil eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ziel des Unternehmens sei es, „Kunden im Bereich agile Transformation umfassender zu beraten und ihre Beratungsspektra im Bereich Agilität weiter auszubauen”, so CPU am Montag in einer DGAP-News.„Gerade die Corona-Pandemie hat Unternehmen aller Branchen jüngst vor Augen geführt, wie ...