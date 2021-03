Cancom Klares Plus bei der Dividende Nachrichtenquelle: 4investors | 01.03.2021, 18:58 | 19 | 0 | 0 01.03.2021, 18:58 |



Aufsichtsrat und die Hauptversammlung müssen diesem Beschluss des Vorstands noch zustimmen. ...



Cancom will die Dividende für 2020 deutlich erhöhen. Für 2019 zahlte die Gesellschaft 0,50 Euro je Aktie aus. Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttung von 0,75 Euro je Aktie erhalten. Das ist ein Plus von 50 Prozent.Aufsichtsrat und die Hauptversammlung müssen diesem Beschluss des Vorstands noch zustimmen.

