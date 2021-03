Abivax setzt auf Biguenet

Sophie Biguenet wird neuer Chief Medical Officer (CMO) von Abivax. Sie tritt ihren Posten mit dem heutigen Tag an. Biguenet folgt auf Jean-Marc Steens, der in den Ruhestand geht. Biguenet hat Erfahrungen im Bereich der akademischen Forschung und der biopharmazeutischen Industrie. Sie war zuletzt CMO bei Versantis auf der Schweiz. Dort hat die Kandidaten von der Präklinik in die klinische Phase 2b überführt. Außerdem ist sie ...