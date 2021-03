Morphosys überrascht sich selbst mit glänzendem Geschäftsjahr

PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Morphosys hat im abgelaufenen Geschäftsjahr besser abgeschnitten als von ihm selbst erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern werde voraussichtlich bei 27,4 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Angepeilt hatte Morphosys mit 10 bis 20 Millionen Euro deutlich weniger. Der Umsatz dürfte mit 327,7 Millionen Euro immerhin leicht über dem oberen Ende der Prognosespanne von 317 bis 327 Millionen Euro liegen. Die vollständigen Zahlen will Morphosys am 15. März veröffentlichen./he