Sixt CEO strebt Sitz im Aufsichtsrat an Erich Sixt wird den Vorstand von Sixt verlassen. Der Vorstandschef beendet seinen Vorstandsvertrag mit dem Ablauf der kommenden Hauptversammlung am 16. Juni. Er will dann in den Aufsichtsrat wechseln. Die Hauptversammlung muss ihn in das Gremium …