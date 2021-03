DGAP-Adhoc Evolva gibt das Ausscheiden des Chief Financial Officers bekannt (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 02.03.2021, 07:00 | 111 | 0 | 0 02.03.2021, 07:00 | Evolva gibt das Ausscheiden des Chief Financial Officers bekannt ^

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Reinach, 2. März 2021 - Evolva teilte heute mit, dass André Pennartz, CFO von Evolva, das Unternehmen aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung verlässt.

Oliver Walker, CEO von Evolva, kommentierte: «Ich möchte André Pennartz für seinen Beitrag danken und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute.» Oliver Walker übernimmt ad interim die Rolle des CFO, bis ein Nachfolger ernannt wird.

Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aromen und Duftstoffe, Ingredienzien für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen.

Weitere Informationen sind verfügbar auf www.evolva.com. Bildmaterial von Evolva finden Sie unter:

https://evolva.com/multimedia-library/.

Kontakt

Barbara Duci

Head of Investor and Corporate Relations

+41 61 485 2003

+41 79 739 2636

barbarad@evolva.com

--------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evolva Holding SA

Duggingerstrasse 23

4153 Reinach

Schweiz

Telefon: +41 61 485 20 00

Internet: www.evolva.com

ISIN: CH0021218067

Valorennummer: 2121806

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1172252

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

--------------------------------------------------------------------------- 1172252 02.03.2021 CET/CEST

