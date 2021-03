---------------------------------------------------------------------------

Schindler und citizenM, die führende Boutique-Hotelkette mit Sitz in den Niederlanden, haben eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet. Schindler hat den Zuschlag für den Service und die Modernisierung von Fahrtreppen und Aufzügen in allen citizenM-Gebäuden weltweit erhalten und wird zukünftig auch alle vertikalen Mobilitätslösungen in neuen Hotels der Kette liefern.

Sämtliche Aufzüge und Fahrtreppen in citizenM-Hotels in Frankreich, den Niederlanden und Grossbritannien sind bereits Teil des Schindler-Portfolios, während weitere Hotels in Europa und den USA demnächst folgen werden.

"citizenM konzentriert sich mehr und mehr auf Innovationen und neue Angebote für Reisende, und unsere Partnerschaft mit Schindler resultiert genau daraus", erklärte Harold Reniers, Chief Development Officer von citizenM hotels. "Teil unserer Wachstumsstrategie ist es, dank kontakt-loser Technologie das Reiseerlebnis neu zu definieren, und das schliesst unsere Aufzüge mit ein."



Schindler wird citizenM mit Aufzügen seiner neuen, umweltfreundlichen, modularen Generation ausstatten. Diese bieten integrierte Lösungen für die digitale Transformation in Gebäuden und wurden für nachhaltige vertikale Mobilität konzipiert. Zu diesen integrierten Lösungen zählen Schindler CleanMobility für mehr Hygiene in Aufzügen, Schindler Ahead Digital Services, um Aufzüge in leistungsstarke Kommunikationsplattformen zu verwandeln, und Schindler PORT-Technologie für kontaktlose Nutzung.

"Schindlers Innovationen und unsere Kundenorientierung sind für Partner wie citizenM entscheidend", sagte Schindler CEO Thomas Oetterli. 'Die Wiederbelebung von Tourismus und Reisen dauert noch etwas. In der Zwischenzeit arbeiten Schindler und citizenM an besseren Lösungen für die Hospitality-Branche, um so den Aufenthalt für Gäste angenehmer zu machen.'

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schindler Holding AG

Zugerstrasse 13

6060 Ebikon

Schweiz

Telefon: +41414453060

E-Mail: corporate.communications@schindler.com Internet: www.schindler.com

ISIN: CH0024638212, CH0024638196

Valorennummer: 002463821

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1172259



Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1172259 02.03.2021 CET/CEST



°