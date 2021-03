Mit einem beachtlichen Tagesgewinn von 1,6 Prozent startete der DAX gestern in die aktuelle Woche. Laut Medienberichten wurde der Markt in der vergangenen Woche durch neue Inflationsängste und steigende Rentenrenditen heruntergezogen. Doch der Anleihemarkt beruhigte sich gestern wieder, könnte aber den Aktienmarkt in den kommenden Wochen immer wieder mal belasten. Außerdem gab es gute Kunde aus der deutschen Industrie. Der Einkaufsmanagerindex sei im Februar trotz Pandemie um 3,6 auf 60,7 Punkte geklettert, habe das Institut IHS Markit mitgeteilt. Das Barometer notierte somit deutlich über der Marke von 50 Punkten – ab dieser Marke signalisiert der Index Wachstum.

Positive Saisonalität