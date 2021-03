Vorausgegangen war nach dem Corona-Crash auf 32,65 Euro eine beispiellose Aufholjagd auf 101,40 Euro bis Anfang Oktober. Seitdem allerdings musste die Hornbach-Aktie zur Unterseite auskonsolidieren und fiel dabei auf den mittelfristigen Unterstützungsbereich um 75,00 Euro sowie den 50-Wochen-Durchschnitt zurück. Dieser Support zeigte Wirkung, nach einer wochenlangen Stabilisierungsphase traten Käufer wieder vermehrt in Erscheinung und trieben die Notierungen an den laufenden Abwärtstrend voran. Sollte nun ein nachhaltiger Kursanstieg darüber gelingen, würde dies mit einem mittelfristigen Kaufsignal einhergehen. Schon in dieser Woche könnte bereits ein tragfähiges Kaufsignal zustande kommen.

Konsolidierung am Ende

Unter technischen Aspekten ergibt sich ein mustergültiges Kaufsignal mit entsprechenden Anstiegschancen zunächst an 90,00 Euro oberhalb einer Kursmarke von 83,30 Euro. Darüber findet die Hornbach-Aktie um 95,00 Euro ein weiteres Ziel vor. Wer sich den Bullen anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SD9X29 zurückgreifen und eine Gesamtrendite von 35 Prozent erwarten. Sollte allerdings der Unterstützungsbereich um 75,00 Euro nachhaltig wegbrechen, hieße das bei einem Wochenschlusskurs darunter potenzielle Abschläge auf 66,10 Euro.