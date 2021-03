Zum Wochenstart keimte am deutschen Aktienmarkt die Hoffnung auf, dass die Schockwellen vom US-Anleihemarkt ihren Höhepunkt bereits überschritten haben und nun an Kraft verlieren.

Der Lauf des DAX zurück in Richtung 14.000er Marke motivierte einige Skeptiker wieder zum Einstieg. Heute geht es darum, an die Stärke des gestrigen Tages anzuknüpfen. Scheitert der Markt damit, wäre das Risiko eines Rückfalls an die Unterstützung bei 13.800 Punkten zurück und eine stärkere Korrektur käme wieder in den Bereich des Möglichen.