Bayer - Pullback?

Bayer befindet sich kurzfristig in einem Abwärtstrend mit tieferen Verlaufstiefs und tieferen Verlaufshochs. In Abwärtstrends laufen Aufwärtsbewegungen in der Regel leicht über dem 10er-EMA aus. Im aktuellen Hochlauf befindet sich Bayer wieder im Bereich des 10er-EMA. In diesem Bereich bietet sich eine Short-Chance in Trendrichtung.

Trading-Strategie: