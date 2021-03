Alles fällt – aber wohin fließt das Geld?

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, nach den Turbulenzen der vergangenen Woche liegen die Nerven offensichtlich schon wieder blank: Manche Analysten überschlagen sich schon wieder mit Horrorszenarien, Leser schreiben ...

nach den Turbulenzen der vergangenen Woche liegen die Nerven offensichtlich schon wieder blank: Manche Analysten überschlagen sich schon wieder mit Horrorszenarien, Leser schreiben besorgte E-Mails. Versuchen wir also, die Lage ganz nüchtern zu betrachten. Die entscheidende Frage dabei ist: Wohin fließt das Geld?

Moderate Korrektur, intakte Marktbreite

Zunächst die Fakten: Die Verluste an den Aktienmärkten sind bisher moderat. Am stärksten verlor bisher der Nasdaq 100 (-4,75 % seit seinem jüngsten Hoch). Aktien befinden sich bisher also bestenfalls in einer Korrektur. Klar, auch der größte Crash fängt mal klein an - mit Verlusten von 4,75 %.