Foto: finanzbusiness DZ Bank verzeichnet in 2020 Zuwächse bei Zinsüberschuss und Handelsergebnis Nachrichtenquelle: Finanz Business 93 | 0 | 0 02.03.2021, 10:27 | Konzernergebnis vor Steuern sinkt allerdings um rund 45 Prozent auf 1,46 Mrd. Euro - das liegt größtenteils an der gestiegenen Risikovorsorge, die im Vergleich zum Vorjahr etwa doppelt so hoch liegt.

