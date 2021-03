Weitere Aufmerksamkeit für den Kupferdistrikt Flin Flon!

Chinesische Investoren verstehen die 8.888.888 CAD, die Callinex Mines Inc. (CSE:CNX) soeben im Rahmen einer überzeichneten Platzierung aufgenommen hat, als Glückszahl. Man kann die große Nachfrage von Investoren aber auch einfach als Beleg für das neu erwachende Interesse am Flin Flon Kupfer-VMS-Distrikt an der Grenze zwischen Saskatchewan und Manitoba lesen. Die jüngste Callinex Entdeckung fällt just zusammen mit einem Zehnjahreshoch beim Kupferpreis. Manchmal passt das Timing eben!

Mit dem frischen Geld plant Callinex u.a. eine 30.000-Meter-Bohrkampagne auf seinem Pine Bay Projekt in Manitoba, um dort die hochgradige kupfer-, gold-, silber- und zinkhaltige Entdeckung Rainbow weiter zu erkunden. Callinex setzt sogar zwei Bohrgeräte parallel ein. Das dürfte in absehbarer Zeit für jede Menge Newsflow sorgen und bei entsprechenden Erfolgen Flin Flon noch mehr in den Fokus von Investoren rücken.