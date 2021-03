Öl-Aktien: Bereit für die Aufholjagd?

Während der Ölpreis einen erstaunlichen Höhenflug erlebt, stehen Öl-Aktien weiterhin tief unter Wasser. Dauerhaft stabile Ölpreise auf aktuellem Niveau könnten das ändern. Worauf es jetzt ankommt.

Ein reduziertes Rohölangebot und abnehmende Lagerbestände haben beim Ölpreis in den vergangenen Monaten zu einer starken Erholung geführt. Zurzeit kostet das Barrel der Nordseesorte Brent mit rund 62 US-Dollar wieder so viel wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Auch das US-Öl WTI hat mit 60 US-Dollar pro Barrel wieder Vorkrisenniveau erreicht (Stand: jeweils 12. Februar 2021). Entscheidend zum Comeback beigetragen haben auch institutionelle Investoren wie Hedgefonds und Vermögensverwalter. Diese haben an den Terminmärkten ihre Netto-Long-Positionen auf Öl-Kontrakte im Januar um elf Prozent erhöht und damit den Anstieg mitgetragen.