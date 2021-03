Nicht erst die Corona-Krise hat einen mehrjährigen Abwärtstrend bei der TUI-Aktie eingeleitet, bereits Mitte 2018 schwenkte das Papier in einen solchen ein und fiel im Zuge dessen auf rund 5,00 Euro zurück. Die Korona-Krise verstärkte diesen Effekt nur und brachte Tiefstände von 2,42 Euro hervor. Seitdem allerdings versucht sich die TUI-Aktie an einer Aufwärtsbewegung, die in einem vergleichsweise breiten und relativ flachen Aufwärtstrend abläuft. Positiv zu bewerten ist der jüngste Anstieg über den mittelfristig Abwärtstrend bestehend seit Mitte 2018 direkt an das Niveau von rund 5,00 Euro. Dabei versucht sich das Papier über zahlreiche Hürden in diesem Bereich hinwegzusetzen und sogar über seinen Aufwärtstrend zur Oberseite auszubrechen. Sollte die Zuversicht der Anleger bei dem Reiseveranstalter weiter anhalten, könnte dies mit einem Folgekaufsignal einhergehen.

Schwieriges Marktumfeld

Der Corona-Lockdown in Deutschland dauert weiter an und könnte noch bis Ende dieses Monats verlängert werden. Für Zuversicht dürfte ein solches Szenario unter Anlegern nicht sorgen, diese konzentrieren sich aber mehr auf die umsatzstarken Sommermonate und vergaben schon einmal ein paar Vorschusslorbeeren. Unter technischen Aspekten kann ein Folgekaufsignal erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 5,00 Euro aktiviert werden, in diesem Szenario wären weitere Zugewinne an 6,25 Euro denkbar, darüber sogar den EMA 200 bei 6,59 Euro (fallend). Sollte jedoch die kurzfristige Aufwärtsdynamik schnell wieder abflachen und TUI unter ein Niveau von mindestens 4,65 Euro zurückfallen, könnte dies ein Indiz für Konsolidierungsbedarf zurück in den Bereich von 4,05 Euro sein. Darunter findet TUI am EMA 50 bei aktuell 3,59 Euro eine tragfähige Unterstützung vor.