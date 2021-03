Der langjährige Abwärtstrend seit Anfang 2018 konnte bereits Ende 2020 überwunden werden und brachte Abwärtspotenzial an den EMA 200 sowie das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 67,88 Euro hervor. Genau in diesem Bereich steckt BASF derzeit fest, scheint auf der anderen Seite allerdings Kräfte für einen Folgeanstieg zu sammeln. Denn die mittelfristigen Hürden wurden noch lange nicht erreicht, was sich auch in den stetigen Kapitalzuflüssen und damit steigenden Wert der Aktie bestens widerspiegelt. Long-Ansätze sind daher zu favorisieren, eine Anpassung des Stopp-Niveaus bei bestehenden Positionen sollte jetzt aber nicht ausbleiben.

Vertrauen kehrt zurück

Die vergleichsweise starke Woche könnte oberhalb von rund 70,00 Euro weitere Gewinne hervorrufen, die nächsten Ziele liegen bei 72,17 sowie 75,00 Euro in der BASF-Aktie. Über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3PRU können Investoren noch überdurchschnittlich von den bevorstehenden Anstieg profitieren, bestehende Long-Positionen sollten jedoch mit einem Stopp unterhalb von 65,80 Euro enger abgesichert werden. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen erst bei einem Schlusskurs unter einem Niveau von 63,80 Euro anbahnen, in diesem Fall wären Rückläufer zurück auf und 61,00 Euro durchaus vorstellbar. Darunter findet BASF am EMA 50 bei 59,31 Euro eine weitere Unterstützung vor.