SFC Energy bringt neue Brennstoffzellen an den Markt

Weiterlesen auf 4investors.de SFC Energy bringt eine neue Generation der EFOY Pro Brennstoffzelle an den Markt. „ Zusammen mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle Jupiter bietet SFC Kundenlösungen für mobile und stationäre Anlagen in einem Leistungsbereich von 25 Watt bis 50 Kilowatt”, sagt Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.SFCs neue EFOY-Generation biete nach Angaben der Gesellschaft zum einen mehr Konnektivität und IoT-Funktionalitäten, zum anderen ... Diesen Artikel teilen Diskussion: Brennstoffzellen-Hersteller SFC zeichnen oder nicht? Wertpapier

SFC Energy Aktie





