Einen prominenten Neuzugang präsentiert West Mining.

Es gibt Meldungen zu Personalien die sind kursrelevant. Die folgende gehört bestimmt dazu: Die bis dato kaum bekannte West Mining Corp. (CSE: WEST, FRA: 1HL) heißt Sheldon Inwentash im Beirat willkommen. Sheldons Name steht in Kanada immer noch synonym für den einst führenden Venture Capital Fonds für Explorationsgesellschaften, Pinetree Capital. Als dessen Chef war Sheldon 22 Jahre lang aktiv, bis er den eigenen Fonds im Jahr 2015 nicht ganz freiwillig verlassen musste. Pintree war eine Maschine, die hunderte Millionen Dollar in den Bergbauboom steckte. Bei Investoren galt damals: Wo Sheldon dabei ist, geht die Post ab. Will Sheldon nun bei West Mining an alte Zeiten anknüpfen? Es sieht ganz so aus.

Den Erlös der Finanzierung wird West Mining in die Exploration des fortgeschrittenen Goldprojekts Kena in British Columbia stecken. Das Projekt liegt im Bergbaurevier Nelson im Südosten der Provinz. Es handelt sich um ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer historischen Ressource von 480.000 Unzen Gold @ ~1 g/t (mit einem Cutoff-Gehalt von 0,70 g/t Au). Das soll allerdings erst der Anfang sein und es ist schwer vorstellbar, dass sich ein Mann wie Sheldon in den Beirat wählen lassen würde, wenn da nicht noch etwas folgt. Das Explorationsziel erstreckt sich immerhin auf einer Streichlänge von 18 Kilometern. Erste Erkundungen hätten oberflächennahe Zonen mit Bonanza-Goldgehalten erbracht, heißt es in der Präsentation. Davon wird sicher noch die Rede sein. https://static1.squarespace.com/static/6000fa34b373037c2d7c7cea/t/6022 ....

Nicholas Houghton, President & CEO, kann sich einstweilen über die Unterstützung von Sheldon im Beirat freuen. Sheldon bringt viel Erfahrung mit und hat immer noch Zugang zu Kapital, bzw. „stroke“, wie man sagt. Er war 1994 Mitbegründer von Visible Genetics, dem ersten kommerziellen Pharmakogenomik-Unternehmen, und stieg 2001 bei Bayer aus. In den zwei Jahrzehnten, in denen er Pinetree Capital leitete, schuf Herr Inwentash durch frühe Investitionen in Queenston Mining (von Osisko Mining Corp. für 550 Mio. $ übernommen), Aurelian Resources (von Kinross für 1,2 Mrd. $ übernommen) und Gold Eagle Mines (von Goldcorp für 1,5 Mrd. $ übernommen), um nur einige zu nennen, einen erheblichen Wert für die Aktionäre.

Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Besuchen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Canada Silver Cobalt Works halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Canada Silver Cobalt Works nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.