Homann Holzwerkstoffe hat die aktuelle Anleihe vollständig am Markt platziert. Die Zeichnungsperiode wurde aufgrund der hohen Nachfrage verkürzt. Eigentlich sollte die Möglichkeit zur Zeichnung am 4. März enden, sie wurde jedoch schon am heutigen Mittag geschlossen.Ursprünglich sollte die Anleihe ein Volumen von 60 Millionen Euro haben. Letztlich wird die Anleihe jedoch auf 65 Millionen Euro aufgestockt, um möglichst viele ...

