MedienmitteilungCicor mit neuem GrossaktionärBronschhofen, 3. März 2021 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), ein in den Bereichen Leiterplatten und Hybridschaltungen, gedruckte Elektronik, Mikroelektronik sowie EMS (Electronic Manufacturing Services) führendes, international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Boudry (Schweiz), wurde darüber informiert, dass die HEB Swiss Investment AG, Zürich, ihre sämtlichen Anteile an der Cicor Technologies Ltd. in einem Verpflichtungsgeschäft an ein Beteiligungsvehikel der Firma One Equity Partners (OEP) veräussert hat.

^

EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges Medienmitteilung Cicor mit neuem Grossaktionär Bronschhofen, 3. März 2021 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), ein in den Bereichen Leiterplatten und Hybridschaltungen, gedruckte Elektronik, Mikroelektronik sowie EMS (Electronic Manufacturing Services) führendes, international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Boudry (Schweiz), wurde darüber informiert, dass die HEB Swiss Investment AG, Zürich, ihre sämtlichen Anteile an der Cicor Technologies Ltd. in einem Verpflichtungsgeschäft an ein Beteiligungsvehikel der Firma One Equity Partners (OEP) veräussert hat.