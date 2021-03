---------------------------------------------------------------------------

Glarus, 3. März 2021 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) verzichtet zugunsten der geplanten Bilanzsanierung und Neukapitalisierung der Sportbahnen Braunwald AG zu grossen Teilen auf die Rückzahlung des gewährten Kredits.

Die Bilanz der Sportbahnen Braunwald AG muss saniert und mittels Neukapitalisierung auf eine gesunde Basis gestellt werden. Die GLKB leistet dazu einen substanziellen Beitrag und verzichtet weitgehend auf die Rückzahlung des gewährten Kredits.



Der Forderungsverzicht der GLKB in Höhe von rund 4,1 Millionen Franken ist an die Bedingung geknüpft, dass alle Gläubiger und Aktionäre gleichermassen auf ihre Forderungen respektive Aktiennennwerte verzichten und die Neukapitalisierung der Sportbahnen Braunwald AG gelingt. Die Forderung der GLKB wurde bereits in vergangenen Jahren im vollen Umfang wertberichtigt, wodurch diese Massnahme keine negativen Auswirkungen auf die laufende Erfolgsrechnung hat.



Mit dem Verzicht der Forderung trägt die GLKB dazu bei, dass sich die Sportbahnen Braunwald AG neu aufstellen und nachhaltig positiv entwickeln kann. Details zu den Plänen und Absichten der Sportbahnen Braunwald AG sind unter www.braunwald.ch/Aktuell/Medienmitteilungen zu finden.

