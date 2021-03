Plug Power, BYD, Nio, Varta, Tesla – heiße Aktien und dann kam Nanorepro

Liebe Leser, wir wollen im freien Bereich keine Show machen, welche tollen Trades aufgehen bei uns wie toll wir sind. Nicht unser Stil und deshalb beschreiben wir es immer allgemein. Einer unserer Leser schrieb uns aber unten stehende mail heute Abend und dankte für mehr als 300 Prozent, fast 400. In 5 Wochen. Die Rede ist von unserer Empfehlung auf Nanorepro. Hatten wir im Börsendienst in mail und Audio als Empfehlung am 24.1. Kurs damals – 3,80 Euro. Kurs jetzt – 17,6 Euro. Wir haben das wie wir finden beste Netzwerk im Börsendienstmarkt, haben tolle Freunde, Kollegen und vor allem Leute aus allen Ecken und Enden, die uns mit Research und Wissen versorgen, mit denen wir uns austauschen. Jeden Tag. Davon profitieren unsere Leser, dann kommt sowas dabei raus. Pure Wetten auf Varta oder Plug Power ohne Strategie mag es auch geben, aber nicht bei uns. Wir überlegen jeden Trade dreimal, handeln nicht hyperaktiv, sondern klopfen alles vorher dreimal ab. Wir wollen Mehrwert liefern für Euch, unsere Abonnenten. Und wer es noch nicht ist – hier könnt Ihr uns testen. Und bei uns bleiben so wie 98,24% unserer bisherigen Abonnenten seit 2018;-). Übrigens: Unsere Empfehlung NanoRepro ging sonntags abends, 24.1, um 20.59 Uhr per mail an unsere Leser. Bei uns gibt es keinen Dienst nach Vorschrift, sondern nah am Markt. Das kann dann auch mal am Wochenende oder abends um 21.45 Uhr sein. Dazu rufen wir bei unserem Börsendienst auch nicht einen Preis von 2.000 Euro im Jahr aus und reduzieren ihn dann um 70% wie es viele tun. Unser Dienst kostet einfach, was er kostet. Und hier und da geben wir etwas oben drauf. Und man muss nicht 12 Monate abonnieren, wenn man nicht will. Monatlich kündbar geht auch – ganz wie man mag. Qualität zählt, keine Knebelei oder leere Versprechungen. VG Euer TEAM Feingold Research

HEY hier ZWEI,

also mittlerweile weiß ich ja, dass ihr zum UNDERSTATEMENT eurer Leistung neigt. Aber was euren TIPP zu NanoRepro betrifft könnt ihr euch mal nicht eine 1 + aufschreiben sondern eine 1 + MEGA MEGA PLUS GENIAL. Das kenne ich bis jetzt nur aus meinem privaten Penny Stock China Depot

Wer Feingold nicht kennt hat die Börse verpennt.

o.

Liebe Grüße