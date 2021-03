Man kann sicher nicht behaupten, dass es aktuell eine schlechte Börsenzeit wäre.

Man kann sicher nicht behaupten, dass es aktuell eine schlechte Börsenzeit wäre. Der DAX kann sich nach wie vor auf einem recht hohen Niveau halten. Eine richtig gute Phase ist es aber gleichwohl ebenso nicht. Immer wieder erfolgen zum Teil kräftige Einbrüche. Auch wenn diese im Chart keine wesentliche Rolle spielen, stehen an den Tagen der Kursturbulenzen die Alarmzeichen der Börsianer alle auf Rot. Das zehrt an den Nerven und verhindert, dass der DAX den Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben schafft. Immer wieder ist zu beobachten, dass im Bereich des Widerstands die Bereitschaft steigt, Positionen abzugeben. Allerdings konnte dieses Verhalten auch schon Ende des vergangenen Jahres beobachtet werden. Dann wurde der Ausbruch aber doch geschafft. Zuletzt waren die Umsätze wieder rückläufig, was eher gegen einen Ausbruch spricht. Auch von der Saisonalität, einer reinen statistischen Betrachtung der Vorjahre, geht bis Ende des Monats noch kein nachhaltiger Impuls für einen Ausbruch nach oben aus. Trotzdem könnte ein sich verbesserndes Stimmungsumfeld für höhere Notierungen sorgen und somit den Boden für einen Ausbruch schaffen. Die Indikatoren verlaufen neutral, weshalb von dieser Seite derzeit kaum Impulse zu erwarten sind.