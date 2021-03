Der Deutsche Aktienindex macht heute Morgen den entscheidenden Schritt weiter nach oben und bricht durch den Widerstand bei 14.100 Punkten.

Folgerichtig dürfte der Markt in den kommenden Stunden erneut Anlauf auf das Allzeithoch bei 14.192 Punkten nehmen. Die Aufwärtstrends an den Börsen sind weiter intakt und allen voran die Wall Street dürfte ihre Rekordjagd fortsetzen.

Die Arbeitsmarktdaten heute Nachmittag aus den USA und die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Europa könnten für den nötigen Schwung im Tagesverlauf sorgen. Insgesamt bleibt die Stimmung positiv. Das Zinsthema ist im Moment genauso erfolgreich verarbeitet worden wie zuvor die Volatilität durch den Short-Squeeze bei „Meme“-Aktien wie Gamestop. Das zeigt auch die Widerstandsfähigkeit des Aktienmarkts. Am Anleihemarkt bleibt die Situation ruhig. Für den Moment hat sich eine gewisse Nachhaltigkeit der Beschwichtigungen der Zentralbanken durchgesetzt, sich für tiefe Zinsen einsetzen zu wollen.

Mit einem Auge schauen die Investoren natürlich auch einmal mehr auf das Treffen zwischen Bund und Ländern zu alten, neuen, zu verlängernden oder zu lockernden Maßnahmen in der Corona-Krise. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Einzelhandel gestern enttäuschende Umsatzzahlen vermelden musste, stellt sich die Frage, ob die Menschen ihr Geld, das sie in der Krise nicht ausgegeben haben, dieses tatsächlich in größerem Stil nach einer Wiedereröffnung in den Läden ausgeben werden. Das ist zwar die Hoffnung der Börse, aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Die Hoffnung auf Nachholeffekte nach der Pandemie ist das Trostpflaster vor der heutigen Corona-Konferenz.

