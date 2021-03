Die Vorbereitungen für den Markteintritt der ersten Pure Extracts-Produkte laufen!

Jetzt geht es los! Die auf Cannabis, CBD und Pilzprodukte ausgerichtete Extraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies ( CSE PULL / WKN A2QJAJ ) erwartet in Kürze die Markteinführung erster Produkte in Kanada – und bestellt schon einmal das nötige Material vor!

Die georderten Vape-Produkte werden von einem global tätigen Hersteller produziert und genügen den höchsten, nordamerikanischen Standards, so das Unternehmen. Pure Extracts geht davon aus, dass die Produkte schon in der ersten Aprilwoche in der Anlage in British Columbia eintreffen werden. Die Vape-Produkte wurden insbesondere auf Grund ihrer Qualität sowie der Performance mit den Produkten von Pure Extracts ausgewählt und sollen mit einer Auswahl der mehr als 30 Vollspektrumöle des Unternehmens befüllt werden.

Laut Pure Extratcs ist die Nachfrage nach dieser Art von Konzentraten in den vier kanadischen Provinzen (British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Ontario), in denen die man mit der Produkteinführung beginnen will, hoch. Das Unternehmen schätzt den Umsatz aus dieser Lieferung auf rund 650.000 Dollar.

Wie Pure Extracts-CEO Ben Nikolaevsky ausführte, sei man sehr erfreut, nun die Lager für die bevorstehende Markteinführung durch die Vertriebskanäle in den Provinzen füllen zu können. Gleichzeitig plane man, die Einführung der Produkte der Marke Pure Chews – CBD- und THC-Weingummis – und habe bereits alle nötigen Komponenten zusammengeführt, von den Geschmacksstoffen, bis zur unternehmenseigenen Verpackung.

Es geht also konkret voran bei Pure Extracts! Wir betrachten die heutige Meldung „nur“ als Auftakt zu weiteren News in dieser Hinsicht, zumal ja auch die Pure Chews-Produkte in Kürze an den Markt gehen sollen. Die baldige Generierung erster Umsätze nach so kurzer Zeit ist unserer Ansicht nach ein wichtiger Meilenstein, den der Markt, glauben wir, durchaus honorieren dürfte! Wir bleiben dran, an dieser riskanten aber unserer Meinung nach auch sehr aussichtsreichen Story.

