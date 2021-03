Ölpreise etwas fester - API meldet deutlichen Bestandsanstieg

Anzeige

London 03.03.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas leichter. Die Investoren nehmen einen Teil der Vortagesgewinne mit. Hinzukommt eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der nächsten Schritte der OPEC. Die Rohölbestände in den USA stiegen deutlich.



Das private American Petroleum Institute meldete gestern Abend einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände in den USA. Hier ging es um 7,356 Mio. Barrel nach oben, bedingt durch das massive Herunterfahren der Raffinerien in Texas. Dies wird auch daran deutlich, dass die Benzinbestände um 9,933 Mio. Barrel gesunken sind. Die Bestände der Destillate sind um 9,053 Mio. Barrel zurückgegangen.