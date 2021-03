Bei NORMA geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schließlich sind die Aktien aktuell rund acht Prozent teurer als gestern. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 42,84 EUR. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 44,10 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Für NORMA geht es jetzt also um die Wurst!

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Für alle NORMA-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

