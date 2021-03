Was für ein Comeback von Ballard Power Systems! Der Brennstoffzellenhersteller aus Kanada kann seine heftigen Einbußen der Tage zuvor wieder einigermaßen auffangen und bewegt sich in starken Schritten zurück zur Marke von 25 Euro. Doch diese ist nur ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur strategisch wichtigen 30-Euro-Hürde!

Hier kann man sich als Anleger in den kommenden Tagen noch einiges erhoffen! Der Kurs schießt unglaublich in die Höhe und hat nicht nur die Marke von 25 Euro als Kursziel ausgerufen, sondern will sogar die Hürde der 30 Euro nehmen. Das scheint nicht allzu unrealistisch, denn dort war die Aktie bereits und dort wird sie auch über Kurz oder Lang hinkommen! Tolle Aussichten also für Ballard Power!

Auch heute kann man wieder satte Gewinne abgreifen und nach den Sternen greifen, denn die Aktie befindet sich in einem unnachahmlichen Aufwärtstrend, der so schnell nicht wieder gestoppt wird. Die Aktie legt heute bereits in wenigen Börsen-Stunden um 2,78 Prozent zu und hat somit ein Plus von 0,65 Euro gegenüber dem Vortag verzeichnen können. Der neue Kurswert liegt genau auf 24 Euro!

Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.