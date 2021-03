Goldpreis unter Druck - US-Dollar etwas leichter

Anzeige

London 03.03.2021 - Der Goldpreis bewegt sich am Mittwoch leicht nach unten. Der starke Anstieg der Renditen auf US-Staatsanleihen hat das gelbe Metall unter Druck gesetzt. Der jüngste Rückgang der Rendite zeigt kaum Wirkung bei Gold.



In den vergangenen Wochen sind die Renditen auf US-Staatsanleihen deutlich gestiegen, was den Goldpreis unter Druck setzte. Dies endete auch nicht, nachdem die Renditen in den letzten Tagen wieder zurückgekommen sind. Bei rund 1,4 Prozent für die wichtigsten Anleihen sind diese für die Investoren attraktiver als nicht rentierende Anlageklassen.