Seit je her besteht der Verdacht der Manipulation von Gold und Silber durch Großbanken. Doch jetzt wächst Widerstand von Seiten der Kleinanleger - vielen Kleinanlegern.

Es ist ein stetig wiederkehrendes Bild: Irgendwann zwischen 14 und 15Uhr30 hiesiger Zeit, also genau dann, wenn die Börsen in Nordamerika erwachen oder an schwächeren Handelstagen, vornehmlich an Freitagen, stürzen die Preise für Gold und Silber ab. Fast immer durch größere Future-Verkaufstransaktionen an der Comex ausgelöst, wo schon mal halbe Jahresförderungen auf einen Schlag als Verkaufsposition in den Markt geschmissen werden. (Naked) shorts nennt man solche Transaktionen, bei denen versucht wird, den Preis nach unten zu treiben und sich später zu niedrigeren Kursen wieder einzudecken. Zugegeben, ein Teil der, an der Comex gehandelten Kontrakte dient beispielsweise auch Bullionbanken als Absicherung, sobald diese physisches Silber beispielsweise von Silber-Förderern gekauft haben. Die Riesenpositionen, mit denen der Silberpreis gezielt nach unten gedrückt wird, gehen aber komplett auf das Konto von (großen) Short-Spekulanten.

In der Theorie besteht zwar die Verpflichtung, entsprechende Kontrakte (ein Kontrakt umfasst 5.000 Silberunzen) nach Ablauf der Laufzeit physisch auszuliefern, allerdings wird dies nur äußerst selten auch tatsächlich vom Käufer gefordert. „Wurde“ müsste es korrekterweise heißen, denn in den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn wurden bereits mehr als 40 Millionen Unzen Silber ausgeliefert, was in etwa die 5 bis 10-fache Menge dessen entspricht, was in den vorangegangenen Jahren physisch ausgeliefert wurde. Gleichzeitig stehen aktuell etwa 128.000 Kontrakte zum Covern im Mai auf der Agenda. 128.000 Kontrakte mal 5.000 Unzen entspricht 640 Millionen Unzen Silber. Dies wiederum entspricht etwa 75% der gesamten Jahresfördermenge. Gecovert heißt zwar nicht automatisch, dass diese gesamte Menge auch physisch ausgeliefert werden muss, sollte es allerdings bei der Auslieferungsquote vom Jahresanfang bleiben, so könnten hier einige Großbanken bzw. Shortseller gezwungen sein, physisches Silber zu beinahe jedem Preis aufzukaufen.