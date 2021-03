Mit viel Vorschusslorbeeren startet Volkswagen in den heutigen Handel. Schließlich hüpft die Aktie satte rund fünf Prozent nach oben. Damit kostet der Titel nun 185,26 EUR. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Weil die Aktie damit neue Maßstäbe setzen. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 178,32 EUR ausgelotet. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Volkswagen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 147,79 EUR, womit sich Volkswagen in Aufwärtstrends befindet. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

