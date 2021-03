FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie hat den Dax am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Dieses steht nun bei 14 197 Punkten. Am Nachmittag bröckelte der Gewinn dann allerdings etwas ab auf nur noch 0,55 Prozent auf 14 116,37 Punkten. "Letzte Woche noch Inflations- und Zinssorgen, heute Corona-Zuversicht und Öffnungsperspektiven", schrieb der Chefvolkswirt der LBBW, Uwe Burkert, in einem Kommentar zum Dax-Rekord .

Im Blick stehen zur Wochenmitte die Bund-Länder-Beratungen in Deutschland zur weiteren Vorgehensweise in der Corona-Krise. Unter dem wachsenden öffentlichen Druck hatte Kanzlerin Angela Merkel bereits eine vorsichtige Öffnungsstrategie in Aussicht gestellt.