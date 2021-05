SAP weiter im Abwärtstrend

Das ist die größte Angst, die den Anlegern vonnach der kurzzeitigen Erholung von gestern in den Köpfen herumgeht. Für die Walldorfer geht es am frühen Morgen mit 4,6% schon deutlich ins Minus. Händler begründen den Kursverlust mit der Gewinnwarnung des britischen Konkurrenten. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie nur knapp über der wichtigen Unterstützungsmarke von 174,50 €. Ein Fall unter diese Marke könnte weiter Verluste mit sich bringen.Analysten sind äußerst skeptisch über die Geschäftsentwicklung bei der Sparte mySAP.com. Die Experten von ABN Amro glauben nicht an eine Margenverbesserung durch diesen Gechäftsbereich. Gleichzeitig senken sie das Rating von „Buy“ auf „Add“ 132924. Gegenüber wallstreet:online teilt die HypoVereinsbank mit, dass man im Bereich um 175 € von einer Bodenbildung ausgeht. Für die Zukunft sehen die Analysten die Fortsetzung der Erfolgsstory des Anwenderprogramms SAP R3 in Person von mySAP.com. Das Rating beläst die Bank auf Outperform.