Waste Management Aktie – am Recycling-Trend mitverdienen?

Das Unternehmen verfügt über den größten Kundenstamm und die meisten Vermögenswerte der Branche und erwirtschaftet eine besonders hohe Verzinsung auf das eingesetzte Kapital. Der Umsatz unterliegt nur geringen Schwankungen. Der Cashflow ist planbar und wiederkehrend. Mich spricht diese Investment-Story an. Wo liegen die Nachteile? Wir werden es herausfinden.

Umsatz nach Segmenten

Segment und Umsatzanteil Erklärung Aufsammeln (Collection) 55% Der Müll von privaten Haushalten, Industriekunden (z.B. Baustellen) und Dienstleistern (z.B. Hotels, Restaurants) wird mit LKWs abgeholt. Typischerweise schreiben die Kunden die Abholung alle paar Jahre aus und wählen den günstigsten Anbieter. Während des definierten Zeitraums werden die Gebühren entweder automatisch erhöht (z.B. jährlich um 3%), oder an einen Preisindex gekoppelt. Der durchschnittliche Kunde bleibt mehr als 10 Jahre bei Waste Management, bevor er zur Konkurrenz wechselt. Wettbewerbsvorteile entstehen durch einen besonders hohen Marktanteil (kürzere Fahrtwege zwischen den einzelnen Kunden). Zwischenlagerung (Transfer) 10% Da es in den USA nur sehr wenige Deponien gibt, wird der Müll nach dem Aufsammeln oftmals zwischengelagert. Die Deponien befinden sich meist in abgelegenen Gegenden, der Fahrweg ist weit. In der Zwischenlagerungsstätte kann der Müll verdichtet werden und wird danach mit noch größeren Fahrzeugen auf eine Deponie, zu einer Müllverbrennungsanlage oder zu einer Recyclinganlage gefahren. Deponien (Landfill) 21% Dieses Segment macht zwar nur 21% des Umsatzes aus, ist aber von besonders großer Bedeutung. Die Zahl der Deponien ist stark begrenzt. Niemand möchte eine Deponie vor der eigenen Haustüre haben. Daher werden kaum noch Genehmigungen für neue Standorte vergeben. Waste Management besitzt mit 268 Standorten das größte Netzwerk an Deponien in den USA. In den Deponien wird der Müll in den Boden gekippt und anschließend beobachtet. Es wird versucht, die Belastung an Schadstoffen im Wasser und in der Luft so gering wie möglich zu halten. Auch ohne Erweiterungen hat die durchschnittliche Waste Management-Deponie Kapazität für mehr als 40 weitere Jahre. Recycling 5% Ein (bisher leider sehr geringer) Teil des Mülls wird nicht auf eine Deponie gekippt oder verbrannt, sondern recycelt. Speziell angefertigte Recycling-Anlagen sind in der Lage, die einzelnen Bestandteile des Mülls aufzutrennen. Das zurückgewonnene Papier, Plastik und Glas kann anschließend tonnenweise verkauft werden und wird so dem Wirtschaftskreislauf ein zweites Mal zugeführt. Auch im Recycling befindet sich Waste Management in den USA in der führenden Position. Dieses Segment hat auf Sicht der nächsten Jahre viel Wachstumspotential. Mehr dazu weiter unten in der Analyse. Sonstige (Other) 9% In diesem Segment werden die restlichen Aktivitäten gebündelt. Auf vielen Deponien fängt Waste Management das durch den Müll entstehende Deponiegas auf und nutzt es, um Strom zu produzieren. Dieser Strom wird verkauft.

Blick auf die Standorte von Waste Management

Wettbewerbsvorteile Deponiegeschäft und schiere Größe

Selbst wenn es einem Wettbewerber gelingt, eine Ausschreibung für das Aufsammeln von Müll in einer bestimmten Stadt zu gewinnen, so muss er diesen Müll danach auf einer Deponie entsorgen. Die Ausschreibung mag der Wettbewerber gewinnen, aber wohin mit dem Müll? Spätestens an diesem Punkt meldet sich die Konkurrenz und fragt bei Waste Management an, ob der Müll auf einer Deponie des Unternehmens abgeladen werden kann.

Waste Management selbst ist hingegen nur selten auf die Konkurrenz angewiesen. Über 70% des aufgesammelten Mülls kann auf eigenen Deponien entsorgt werden. Da in diesen Fällen keine hohen Entsorgungsgebühren an die Konkurrenz bezahlt werden müssen, kann das Unternehmen viele Ausschreibungen über den Preis gewinnen und dabei trotzdem sehr profitabel arbeiten.

Weiterhin profitiert Waste Management von der erreichten Größe. Je größer das Netzwerk, desto kürzer werden Fahrtwege und damit auch die Fahrtkosten. Beim Einkauf (z.B. von Fahrzeugen) kommt es zu Rabatten. Investitionen in die Digitalisierung fallen angesichts der Größe des Unternehmens kaum ins Gewicht. So arbeitet Waste Management beispielsweise daran, die Routen beim Aufsammeln des Abfalls weiter zu optimieren.

Megatrend Nachhaltigkeit – profitiert die Waste Management Aktie?

Bisher stammen erst 5% des Umsatzes aus dem Recycling-Geschäft. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Waste Management möchte den Kunden in Zukunft neben der „Standard-Entsorgung“ des Mülls zu den geringstmöglichen Kosten eine besonders umweltfreundliche Entsorgung anbieten. Diese wird für die Kunden etwas teurer sein, da es aufwändig ist, so viel Müll wie möglich zu recyceln. Sollte diese neue Option auf großen Zuspruch stoßen, könnte sich ein bedeutsames Wachstumspotential für Waste Management ergeben. Stand heute ist es schwer zu beurteilen, ob und wie stark sich ein solches Angebot durchsetzen wird.

Bewertung der Waste Management Aktie

Der Umsatz von Waste Management wächst langsam, aber stetig

Das Geschäft ist super profitabel, ermöglicht hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital. Auch der Burggraben ist stabil. Aber leider wächst es kaum. Das ist die große Schwachstelle der Waste Management Aktie. Eine Cash-Cow. Mit geringem Wachstum.

Dem Management gelingt es, die Gewinnmarge zu steigern

Foto: Aktienfinder.net

Entwicklung von Gewinn und Free Cash Flow